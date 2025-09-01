Europa-Park Resort

Wanhopige medewerkers Europa-Park zoeken naar dates: briefjes met telefoonnummers in attractie

FOTO'S Medewerkers van het Duitse pretpark Europa-Park laten zichzelf van hun meest wanhopige kant zien. In de bedieningsruimte van de achtbaan Eurosat CanCan Coaster zijn briefjes opgehangen met namen, telefoonnummers en socialmedia-accounts van aanwezige personeelsleden. Het doel is om dates te regelen voor het team.

Normaal gesproken worden bezoekers in de attractie ondergedompeld in Franse sferen, maar door de actie van de werknemers is het station van de CanCan Coaster veranderd in een soort reallife-Tinder. "Teamder (Tinder)", staat op één van de briefjes.

Daaronder worden verschillende collega's aangeprezen: Philippe (25), Kévin (39), Emilien (21), Mathis (22), André (18), Adeline (27), met termen als "New", "Free" en "Bestsellers". Wie graag wil daten met één van de medewerkers, kan contact opnemen per telefoon, via Instagram of via Snapchat.



Ongewenste contacten

Het management van Europa-Park zal niet blij zijn met de actie, die niet alleen onprofessioneel overkomt en de sfeer van de themabeleving ondermijnt, maar ook ongewenste contacten in de hand werkt.



De actie is privacygevoelig: het openlijk verspreiden van persoonlijke informatie in een drukbezocht attractiepark kan leiden tot misbruik van gegevens en ongevraagde benaderingen buiten werktijd.



Grijze koepel

Eurosat CanCan Coaster bevindt zich in het Franse themagebied van Europa-Park. De coaster werd gebouwd in een 45 meter hoge grijze koepel. De oorspronkelijke versie van de attractie stamt uit 1989. In 2018 vond een ingrijpende renovatie plaats, waarbij de baan is vervangen. Toen werd het huidige thema geïntroduceerd.















