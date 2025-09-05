Welkom!
Disneyland Paris

Onderhoud op grote hoogte: Disneyland Paris neemt koepel Hyperspace Mountain onder handen

Vandaag, 21.56 uur

FOTO'S In Disneyland Paris is een opvallende onderhoudsbeurt gaande. Op tientallen meters hoogte werken medewerkers in beschermende pakken aan de gigantische koepel van achtbaan Hyperspace Mountain. Voor de werkzaamheden zijn grote witte zeilen onder de sierlijke dakornamenten gespannen, zodat de enorme decorstukken opnieuw geschilderd kunnen worden.

Eerst kleuren ze spierwit, daarna keren ze terug naar hun originele turquoise tint. Het herstel van het dak van de rollercoaster in Discoveryland kwam geen dag te vroeg: de koepel verkeerde al langere tijd in slechte staat.

Naast het schilderwerk voert Disney ook technische vernieuwingen door. In totaal worden 640 lichtarmaturen stapsgewijs vervangen. Bovendien verschijnen straks nieuwe lichteffecten die zichtbaar zijn bij het lanceren van een trein.

Star Wars
Disney-icoon Hyperspace Mountain opende in 1992 als Space Mountain. Tegenwoordig staat de achtbaan in het teken van Star Wars. Onder fans leeft al lange tijd de wens om terug te keren naar de originele uitvoering, zonder de sciencefiction-franchise, maar vooralsnog heeft Disney daar niets over bekendgemaakt.



















