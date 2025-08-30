Welkom!
Disneyland Paris

Restaurant in Disneyland Paris krijgt griezelthema: The Lucky Nugget wordt The Unlucky Nugget

Gisteren, 23.21 uur

The Unlucky Nugget is de naam van een tijdelijke griezelervaring in Disneyland Paris. Het bekende restaurant The Lucky Nugget Saloon wordt tijdens Disney Halloween Festival getransformeerd tot een spookachtig etablissement, met onheilspellende decoraties en een macaber menu.

De eetgelegenheid bevindt zich in parkdeel Frontierland, in de buurt van spookhuis Phantom Manor. Het achtergrondverhaal van die attractie draait om de bruiloften van Melanie Ravenswood, waarbij de bruidegom steeds op mysterieuze wijze verdwenen is. Die verhaallijn komt ook terug in het restaurant.

"Er gaan geruchten dat er een grootse receptie zou worden gehouden ter ere van de naburige Ravenswoods, vanwege de aanstaande bruiloft van hun dochter Melanie", laat Disney weten. "Maar het restaurant is op onverklaarbare wijze in verval geraakt, waardoor de lokale bevolking het heeft omgedoopt tot The Unlucky Nugget."

Disney Halloween Festival duurt van woensdag 1 oktober tot en met zondag 2 november. Reserveren voor The Unlucky Nugget is niet nodig. Volwassenen betalen 30 euro voor een menu, de prijs van een kindermenu bedraagt 16 euro. Abonnementhouders krijgen korting.

