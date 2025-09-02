Europa-Park Resort

Europa-Park omarmt het geloof, vertelt eigenaar: 'Wij staan voor christelijke waarden'

FOTO'S Bij de meeste Europese attractieparken speelt religie geen rol, maar Europa-Park vormt de uitzondering. Jürgen Mack, mede-eigenaar van het grootste pretpark in Duitsland, zegt openlijk dat de bestemming drijft op het christendom. "Onze familie is christelijk en wij staan voor christelijke waarden", vertelt de ondernemer in een interview met het katholieke magazine Aus.sicht.

Volgens Mack is de religieuze inslag er vanaf het begin geweest. Het oudste gebouw in het park is de Böcklinkapel, die behouden moest blijven toen het park werd aangelegd. Later werden bewust kerken geïntegreerd in themagebieden, zoals een Noorse staafkerk in Scandinavië. "Mijn moeder zei altijd: vergeet God niet in dit alles", aldus Mack.

Nieuwe attracties worden ingezegend en het openingsmoment van ieder seizoen bevat een spirituele ceremonie. Ook het vijftigjarig jubileum werd dit jaar ingeluid met een dienst, in aanwezigheid van bisschoppen. Mack: "Het is belangrijk dat wij om Gods zegen vragen."



Doop in Rulantica

Er zijn twee parkpredikanten actief, een katholieke en een protestantse, die huwelijken en dopen verzorgen. Zo vond er onlangs voor het eerst een doop plaats in waterwereld Rulantica. Niet alleen toeristen maken gebruik van de voorzieningen: ook veel abonnementhouders en medewerkers kiezen bewust voor een doop of huwelijk in het park.











Wie goed oplet, kan verspreid over het attractiepark talloze verwijzingen naar het geloof spotten: van talloze kruizen tot kleine Mariabeeldjes. In spookhuis Castello dei Medici wordt directeur Michael Mack sinds vorig jaar afgebeeld als paus. "We kunnen God op elke hoek van Europa-Park tegenkomen", zegt geestelijk verzorger Andrea Ziegler.



Opvallend uitgesproken

Voor een groot Europees pretpark is Europa-Park daarmee opvallend uitgesproken: bij concurrenten als de Efteling, Disneyland Paris of PortAventura World zou het promoten van één specifiek geloof ondenkbaar zijn. Toch worden de religieuze activiteiten meestal positief ontvangen, zegt Ziegler, die sinds 2020 verbonden is aan het park.



Kritiek komt volgens haar vaak van mensen die negatieve ervaringen met de kerk hebben gehad. Soms is er commentaar vanuit andere kerkelijke gemeenschappen. Ziegler probeert dan uit te leggen dat pretparken en het geloof juist met elkaar te maken hebben.



Met God in de achtbaan

"Onze slogan is: Met God in de achtbaan", legt ze uit. "Dat past perfect, want het leven is vaak net een rollercoasterrit. Je stapt erin en hij begint, en je kunt er niet altijd veel aan doen, of het nu bergop of bergaf gaat, of je schreeuwt van angst of opwinding."











