Linnaeushof

Bezoeker van speelpark Linnaeushof klaagt over kapotte attracties en achterstallig onderhoud: 'Oud en verrot'

VIDEO Het Noord-Hollandse pretpark Linnaeushof wordt afgekraakt in een veelbekeken TikTok-video. Een man die zichzelf The Toy Soldier noemt, bracht onlangs een bezoek samen met zijn zoon. Dat werd één grote deceptie, zo is te zien in een filmpje met meer dan 40.000 views. "Alles wat ook maar enigszins voor de wat grotere kinderen is, dat doet het niet meer", klinkt het.

Dat begint bij een monorail met prehistorische wagens. "Maar die Flintstone-karretjes, daar kan je gewoon helemaal niet in, want die hangen ergens halverwege", verzucht de man. Een speeltoestel is afgesloten met linten. "Van bovenuit is de treurigheid nog beter zichtbaar. Echt slecht onderhouden."

Een wiebelig decorstuk blijkt "oud en verrot" te zijn. Vervolgens laat de tiktokker zien hoe hij al fietsend een reuzenrad in beweging wil brengen. "Vergeet het maar! Die doet het ook niet. Helaas, weer een attractie die het niet doet." De conclusie: overal in het park is er iets stuk.



Geld terug

Het dramatische bezoek eindigt bij een trektoren, waarvan een gondel afgesloten blijkt te zijn met afzetlint. De man vreest dat andere gondels ook kapotgaan. Hij was naar eigen zeggen een half uurtje binnen. Vervolgens vroeg hij zijn geld terug bij de kassa. Medewerkers hadden daar aanvankelijk geen oren naar.



"Want het is de bedoeling dat je geld binnenbrengt en niet dat geld eruit gaat." Na een gesprek, waarin de klager uitlegde dat alle leuke attracties defect waren, kreeg hij het toch voor elkaar om zijn entreegeld retour te ontvangen. Linnaeushof is eigendom van Aspro Parks, net als bijvoorbeeld het Dolfinarium in Harderwijk. Binnen de parkengroep zijn investeringen zeldzaam.