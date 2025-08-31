Rivoli Rotterdam

Waarom draait het reuzenrad in Rivoli Rotterdam nog niet? Medewerkers komen met opmerkelijke uitleg

VIDEO Eén van de blikvangers van het nieuwe Rotterdamse attractiepark Rivoli is het tientallen meters hoge reuzenrad. Hoewel de constructie al jaren overeind staat, draait het rad nog steeds niet. Daar zit een opvallende reden achter, vertelden medewerkers dit weekend bij een rondleiding.

Pretpark Rivoli is nog lang niet klaar voor een opening, maar er worden tegenwoordig wel tours gegeven op het bouwterrein. Voor 7,50 euro kunnen geïnteresseerden kijken hoe ver ondernemer Hennie van der Most is met zijn droomproject. Daarbij geven gidsen ook uitleg over de stand van zaken.

Het gigantische reuzenrad is afkomstig uit Walibi Belgium, waar de attractie jarenlang operationeel was onder de naam La Grande Roue. In Rotterdam maakt het rad nog geen testritten. Dat heeft te maken met de regelgeving, beweerden medewerkers tijdens één van de rondleidingen.



Binnen een minuut

Ze legden uit dat de attractie van de keuringsinstantie binnen een minuut geëvacueerd moet kunnen worden. "In één minuut moet dat ding helemaal leeg kunnen", vertelde een gids dit weekend aan een groepje bezoekers. "Deze motor is niet sterk genoeg om dat te kunnen volhouden"



Daarom is er een nieuwe motor nodig, die naar verluidt zo'n 300.000 euro zou kosten. Wat ook opvalt, is dat het rad minder gondels telt dan voorheen. Het zou volgens het personeel te zwaar zijn om alle karretjes te gebruiken. Bovendien gaat het evacueren sneller als er minder mensen in het rad zitten.



Gemeente

Rivoli Rotterdam is de nieuwe naam van Attractiepark Rotterdam. Eerder werd de bestemming Speelstad Rotterdam genoemd. Initiatiefnemer Van der Most bouwt al meer dan tien jaar aan een pretpark, maar er is nog geen zicht op een opening. De gemeente Rotterdam overweegt inmiddels om de stekker uit het project te trekken. Er loopt nog een erfpachtregeling tot 2030, die vermoedelijk niet verlengd wordt.