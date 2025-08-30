Efteling

Hotelgasten hebben pech: Efteling Grand Hotel sluit zwembad in de kelder

Het zwembad in het Efteling Grand Hotel is onverwachts niet toegankelijk. Dat betekent slecht nieuws voor gasten die momenteel in het chique hotel verblijven. Zij moeten de zogeheten Pool & Spa nu missen.

Een verblijf in het Efteling Grand Hotel kost al gauw vele honderden euro's per nacht. Eén van de voordelen voor hotelgasten is dat zij de kans krijgen om een duik te nemen in een exclusief zwembad in de kelder, dagelijks van 08.00 tot 22.00 uur. Een blik in de Efteling-app verraadt dat het bad momenteel dicht is.

Die boodschap valt eveneens te lezen op een tweetalige flyer in de hotelliften. "Pool & Spa is gesloten", staat er. "Excuses voor het ongemak. Voor meer informatie, kom langs de receptie of neem contact op."



Medewerkers

Een X-gebruiker geeft aan dat het bad gisteren ook al afgesloten was. Vandaag sloten de deuren om 14.00 uur, acht uur eerder dan gewoonlijk. Medewerkers hingen een verhaal op over problemen met de luchtvochtigheid. Ingewijden vertellen aan Looopings dat er in werkelijkheid sprake is van een personeelstekort.



Er zouden te weinig gekwalificeerde badmeesters zijn om de locatie de hele dag geopend te houden. Ter compensatie krijgen Grand Hotel-gasten de mogelijkheid om te zwemmen in het Badhuys van vakantiepark Bosrijk, als ze een klacht indienen. Looopings heeft de Efteling om een reactie gevraagd.



