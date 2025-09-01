Phantasialand

Milieuactivisten laten rommel achter bij protest: Phantasialand draait op voor schoonmaak

Medewerkers van Phantasialand zijn afgelopen week druk geweest met het weghalen van afval dat achterbleef na een actie van milieuactivisten. Volgens het Duitse pretpark was een groep van zo'n vijftien personeelsleden op vrijdag 29 augustus bezig met het verzamelen van linten en polsbandjes.

Demonstranten hadden de items twee weken eerder achtergelaten in struiken en aan hekken langs de Berggeiststraße in Brühl. Dat meldt dagblad Kölnische Rundschau. De activisten wilden met hun protest de geplande uitbreiding van Phantasialand aan de kaak stellen.

Daarbij werden honderden grijze linten verspreid, die volgens het park niet alleen voor een rommelige aanblik zorgden, maar ook een risico vormden voor dieren die er verstrikt in konden raken. Een politiepatrouille maakte destijds een einde aan de bijeenkomst, die niet was aangemeld en daarom als ongeoorloofd werd beschouwd.



Verantwoordelijk

Omdat de vervuilde gebieden aan de rand van een natuurgebied liggen en door verschillende publieke instanties worden beheerd, was aanvankelijk onduidelijk wie verantwoordelijk was voor het opruimen. Uiteindelijk nam Phantasialand zelf het initiatief.



"Voor iedereen die via de snelweg naar Brühl reist en ons bezoekt, was dit een zeer onaangename aanblik", zegt parkmanager Ralf-Richard Kenter. "We konden het niet langer verdragen." De actie staat niet op zichzelf. Al decennia is de voorgenomen uitbreiding van Phantasialand onderwerp van felle discussie in de regio.



14 hectare

Het park wil op een terrein van 14 hectare onder meer nieuwe hotels en een waterpark realiseren, maar de meerderheid in de gemeenteraad van Brühl houdt de plannen tot dusver tegen. Met gemeenteraadsverkiezingen in aantocht hoopt de directie dat er politieke ruimte komt om het project eindelijk door te zetten.