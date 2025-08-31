Welkom!
Phantasialand

Vals alarm: spooktrein Phantasialand komt weer in beweging

Vandaag, 14.56 uur

Fans van Phantasialand-klassieker Geister Rikscha kunnen opgelucht ademhalen: voorlopig is de Chinese spooktrein weer open. Het Duitse pretpark sloot de ondergrondse darkride vorige week onverwachts, officieel vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Omdat de storing expliciet werd vermeld op de Phantasialand-website, vreesden fans dat er meer aan de hand was dan een eenvoudige opknapbeurt. Ook de timing van het onderhoud, in de drukke zomervakantie, was opvallend.

Bovendien kwamen verschillende oude Phantasialand-attracties de afgelopen jaren op dezelfde manier aan hun einde: een tijdelijke sluiting die uiteindelijk uitmondde in een sloop. In het geval van Geister Rikscha was voor nu in ieder geval sprake van vals alarm. Na een sluiting van meerdere dagen ging de cult-attractie zaterdagmiddag rond 12.00 uur weer toegankelijk voor publiek.

Chinese mythologie
Geister Rikscha, geopend in 1981, is de oudste nog bestaande attractie in Phantasialand. Bezoekers maken een ritje langs oubollige scènes met krakkemikkige figuren, losjes gebaseerd op de Chinese mythologie. Een sloop of volledige make-over lijkt op den duur onvermijdelijk.

