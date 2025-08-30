Liseberg

Zweeds pretpark verwijdert klassieke attractie uit 1962: 'Nieuwe, spannende ervaring'

De oudste attractie in een Zweeds pretpark gaat na 63 jaar verdwijnen. Liseberg, gelegen in de stad Göteborg, neemt komende maand afscheid van het klassieke spiegelpaleis Kristallsalongen, geopend in 1962. Het glazen doolhof maakt plaats voor "een nieuwe, spannende ervaring".

Zondag 14 september wordt de laatste openingsdag. Daarna verdwijnt het labyrint en worden de omliggende gebouwen volledig gerenoveerd. "Het is de bedoeling om de restanten van het decor, zoals de spiegels, te behouden", zegt Liseberg. Ze worden opgeslagen in afwachting van hergebruik, elders in het park.

Andreas Andersen geeft aan dat het spiegelpaleis al vele tientallen jaren een geliefd onderdeel is, met in totaal meer dan vijftien miljoen bezoekers. "Maar om het park te ontwikkelen en nieuwe ervaringen te bieden, moeten we soms afscheid nemen. De sloop markeert het einde van een tijdperk, maar ook het begin van iets nieuws."



Grote familieattractie

Tot aan de sluiting is de toegang gratis, mits bezoekers een entreeticket hebben aangeschaft voor het stadspretpark. Over de vervanger is alleen nog bekend dat Liseberg een "grote familieattractie" besteld heeft. De toevoeging moet openen in de zomer van 2026.



