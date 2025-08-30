Welkom!
Efteling

Vrouw klaagt dat dochtertje niet onder Efteling-boog durft te lopen vanwege harde geluiden

Vandaag, 14.44 uurBeeld: @cindy_ve

De imposante arcadeboog van het nieuwe Efteling Grand Hotel is bedoeld als sprookjesachtige entree, maar niet iedereen ervaart de doorgang even betoverend. Op social media meldt een bezoeker deze week dat haar dochtertje in tranen raakte door de Arcade. De reden: er waren harde klokgeluiden te horen.

De moeder, die op X actief is onder de naam Natas, richtte zich rechtstreeks tot het attractiepark. "Hoi Efteling, mijn dochtertje schrok enorm van 't harde geluid onder de arcadeboog bij het Efteling Grand Hotel", luidt de boodschap. "Ze moest ervan huilen."

Sindsdien mijdt het kind de doorgang liever. "Ze durft er nu alleen met oren dicht onderdoor, in m'n armen." De vrouw vraagt de Efteling om het volume lager te zetten. "Zou het wat zachter kunnen? 't Zijn echt harde, wat onaangename geluiden voor kinderen."

Magische Pendule
Om wat voor geluidseffecten gaat het precies? "Geluiden van een klok en radars die draaien en muziek erbij." De 9 meter hoge boog vormt de toegang tot de Pardoes Promenade. Daarboven hangt een grote klok: de Magische Pendule. De wijzers geven geen cijfers aan, maar Efteling-figuren.

De Efteling heeft nog niet publiekelijk gereageerd op de klacht op X, die ruim duizend keer bekeken is. Wel laten andere gebruikers weten het bericht schromelijk overdreven te vinden. "Schande!", reageert iemand sarcastisch. "Serieus?", verzucht een ander.

