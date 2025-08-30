Europa-Park Resort

Europa-Park zakt twee plekken op Europese ranglijst: Efteling op eerste plek

Europa-Park moet een bittere pil slikken. Het Duitse attractiepark werd de afgelopen jaren meermaals uitgeroepen tot beste attractiepark van Europa door het Duitse boekingsplatform Travelcircus. Daar was het pretpark apetrots op: de award werd expliciet vermeld in marketinguitingen en op de officiële Europa-Park-website. Dit jaar zit de vork anders in de steel.

Opvallend genoeg zakt de Zuid-Duitse bestemming plotseling twee plekken in de ranglijst van Travelcircus. In plaats van Europa-Park staat nu de Efteling op nummer één, gevolgd door Disneyland Paris. De Duitsers moeten genoegen nemen met plek drie. Dat zorgt voor verbazing bij onze oosterburen.

"Europa's beste pretpark ligt niet meer in Rust", kopt de regionale krant Lahrer Zeitung bijvoorbeeld, verwijzend naar de plaats waar Europa-Park ligt. "Jarenlang werd Europa-Park beschouwd als het beste attractiepark van Europa, maar nu hebben twee concurrenten het park ingehaald", schrijft dagblad Badische Zeitung.



Het derde jaar

De afgelopen jaren schreeuwde Europa-Park de uitslag van de verkiezing van de daken op social media. "Europa-Park scoorde 21,69 punten van de mogelijke 25 en werd daarmee voor het derde jaar op rij de nummer één", lazen we bijvoorbeeld in 2023. Dit keer bleef het stil.



Travelcircus beoordeelt attractieparken op basis van de prijs-kwaliteitverhouding, recensies op Google en Tripadvisor, online populariteit, het aanbod voor kinderen en hoe fotogeniek een park is op Instagram. Men nam in totaal 89 parken onder de loep. De top vijf wordt verder gevormd door Energylandia in Polen en Drayton Manor in Engeland.