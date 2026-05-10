Video: 80 meter hoge freefall tower staat voor het eerst op de Nederlandse kermis

VIDEO Een sensationele nieuwe thrillride is voor het eerst te vinden op de Nederlandse kermis. Bezoekers van de Meikermis in Groningen kunnen een ritje maken in de 80 meter hoge vrijevaltoren Gravity Tower, van kermisexploitanten Jean van der Beek en Martin Meijer jr. Het gaat om een gloednieuwe attractie van het type skyfall, gebouwd door de firma Funtime uit Oostenrijk.

De toren - gedecoreerd in steampunk- en ruimtevaartsferen - zorgt voor een spectaculair 360 graden-uitzicht en een razendsnelle val naar beneden, volgens de eigenaar met 140 kilometer per uur. Men spreekt in promotiemateriaal over "de hoogste mobiele en volledig thematische vrijevaltoren ter wereld met 360 graden-draaimogelijkheid". De draaiende gondel telt 24 zitplaatsen.

Afgelopen maand vond de première plaats op de kermis in de Duitse hoofdstad Berlijn. Nu is de Gravity Tower te vinden op de Grote Markt in Groningen, waar de freefall wedijvert met de 96,8 meter hoge Martinitoren. Later dit jaar worden in Nederland onder meer de Zwarte Cross in Lichtenvoorde en het Leidens Ontzet in Leiden aangedaan.