Efteling

Ontwerpfout? Ook dít is het uitzicht vanuit het Efteling Grand Hotel

FOTO'S Eén van de unique sellingpoints van het nieuwe Efteling Grand Hotel is het uitzicht: bezoekers betalen veel geld om over het Eiland van de Vijf Zintuigen, Aquanura, de Pardoes Promenade en het Sprookjesbos uit te kijken. Toch is dat uitzicht niet overal even sprookjesachtig. Achter het Grand Hotel bevindt zich namelijk een kale overkapping.

Men heeft geprobeerd om de ruimte af te schermen met coniferen, maar door de prominente locatie en de onafgewerkte witte rand springt de overkapping nog steeds behoorlijk in het oog. Bovendien worden hotelgasten en restaurantbezoekers geconfronteerd met wat er zich áchter de coniferen afspeelt.

Er staan een heleboel afvalbakken, rolcontainers en pallets. Daarnaast wordt het overdekte hoekje gebruikt als pauzeruimte: medewerkers houden hier pauze tussen het afval. Zo kan het gebeuren dat de aandacht vanuit de raampartijen in het Grand Hotel niet wordt getrokken door de Pardoes Promenade, maar door schoonmakers die achter een heg een sigaretje opsteken. Aan de kant van het Sprookjesbos staat een tweede overkapping, bedoeld voor het linnengoed.



Tankstation

Efteling-fans zien het met lede ogen aan. Zo hebben de heren van de bekende Efteling-podcast Kleine Boodschap geen goed woord over voor de onafgewerkte logistieke gebieden. Zij doopten de grootste overkapping inmiddels gekscherend om tot tankstation. "Ik mis nog net het bord met prijzen van de brandstoffen", grapt presentator Paul Sprangers.



"Ik denk dat dat echt wel een onderschatting is geweest in het ontwerpproces", zegt co-host Tim Hinssen erover. "Je ziet natuurlijk vanuit de hele omgeving die lelijke puist tegen het hotel aan zitten." De Efteling-liefhebber vraagt zich af waarom het gebied niet aan de kant van het parkeerterrein is gesitueerd. "Ik denk dat dit toch wel dé ontwerpfout is van het Grand Hotel."



Kwaliteitsniveau

Sprangers noemt het "zonder twijfel veruit het lelijkste element van het hele Efteling Grand Hotel". Hinssen: "En dan ook nog eens op zo'n prominente plek waar iedereen het ziet, terwijl het volgens mij getekend is met de gedachte dat niemand het ziet." Hij vindt dat de Efteling het er niet bij kan laten zitten. "Want zoals het er nu bijligt, dat is natuurlijk niet het kwaliteitsniveau wat de Efteling heeft."



























