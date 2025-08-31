Efteling

Nieuw product moet achtbaanritjes met beenprothese mogelijk maken: 'Blije gezichten'

Een nieuw product voor mensen met een beenprothese wordt getest in de Efteling. In veel achtbanen zijn beenprotheses vanwege de veiligheid niet toegestaan. Een orthopedisch bedrijf uit Utrecht wil daar verandering in brengen. Afgelopen week vond een test plaats bij Baron 1898, de dive coaster van de Efteling.

De Hoogstraat Orthopedietechniek ontwikkelt een hulpmiddel dat het dragen van een prothese tijdens een rit toch veilig moet maken. Zo'n voorziening is nodig, omdat bezoekers met een beenprothese momenteel vaak bij de instap te horen krijgen dat zij hun prothese moeten afdoen - iets dat voor veel betrokkenen als pijnlijk en vernederend wordt ervaren.

Monique van Bezouwen schrijft erover op LinkedIn. Haar dochter was één van de testpersonen. "Weer een stapje dichter bij inclusiviteit!", aldus de vrouw. "In alle vroegte liepen wij in de Efteling om daar de dag te starten met een ritje in de Baron." Het meisje kreeg de kans om het nieuwe product uit te proberen.



Zeer vervelende vraag

"Mensen met een beenprothese mogen nu niet zomaar in alle achtbanen. Hen wordt bij aanvang van een rit, in verband met de veiligheidsregels, gevraagd om de prothese uit te doen, wat om allerlei redenen een zeer vervelende en kwetsende vraag is."



Met dit nieuwe product zou een ritje in de achtbaan wél binnen de veiligheidsafspraken passen, legt Van Bezouwen uit. Het Kaatsheuvelse attractiepark verleent medewerking aan de tests, waarvan de resultaten positief zijn. Volgens de moeder bleef de prothese na meerdere ritten goed op zijn plek.



Zelf kiezen

"Het werd een geslaagde ochtend! Alle protheses na diverse ritjes nog bij hun eigenaar en veel blije - én misselijke - gezichten." De Hoogstraat Orthopedietechniek is inmiddels in de afrondende fase beland. "Over een poosje kunnen prothese-gebruikers zélf kiezen: wel of niet in achtbanen. Gewoon zoals het hoort!"