Drouwenerzand Attractiepark

Halloween in attractiepark Drouwenerzand dit jaar groter dan ooit: opbouw in volle gang

FOTO'S In het Drentse attractiepark Drouwenerzand worden de laatste voorbereidingen getroffen voor Halloween: volgende week gaat het vernieuwde horror-evenement Lost in the Park van start. Op vijf dagen in oktober opent het pretpark onder meer twee spookhuizen, twee scare zones en een afgrijselijke dinner experience.

Halloween in Drouwenerzand is groter dan ooit, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Twee haunted houses zijn samengevoegd tot één nieuw spookhuis: Lost in the Movies. Bezoekers maken een wandeling langs verschillende gruwelijke filmtaferelen. "Je komt langs een heleboel scènes en je bent lang onderweg, zeker tien tot vijftien minuten", zegt de voorlichter.

Verder is er het spookhuis Lost at the Zoo, dat in het teken staat van een huiveringwekkende dierentuin. De scare zones heten Horror Festival en Horror Christmas. Ze zijn voorzien van nieuwe decors. Kinderen kunnen de overdekte Happy Maze binnenstappen voor een trick-or-treat-activiteit, met een marshmallow, popcorn en een suikerspin.



Kleineren

Eén van de hoogtepunten moet Rikus Vreetschuur worden, een dinner experience die door Drouwenerzand omschreven wordt als een "gastronomische nachtmerrie" met de slogan "niet janken, gewoon vreten". Acteurs deinzen er niet voor terug om de gasten te kleineren. "Bij de eerste try-out kwamen er lovende reacties, dus we verwachten er veel van", laat de woordvoerder weten.



Verder is het onder meer mogelijk om een pompoen uit te hollen en om een nepwond te laten zetten. Lost in the Park vindt plaats op zaterdag 11, woensdag 15, zaterdag 18, woensdag 22 en zaterdag 25 oktober. De poorten gaan open van 13.00 tot 21.00 uur. Overdag is het evenement geschikt voor gezinnen met jonge kinderen, 's avonds geldt een adviesleeftijd van 12 jaar en ouder.



VIP Upgrade

Kaarten kosten online 23,50 euro en aan de kassa - als er nog plek is - 28,50 euro. Bijzonder is dat de spookhuizen inbegrepen zijn bij een entreeticket, net als eten en drinken: Drouwenerzand hanteert een all-inclusive-formule. Met een VIP Upgrade van 9,99 euro is het mogelijk om bij elk spookhuis de wachtrij één keer over te slaan. Wie daarvoor kiest, ontvangt ook twee halloweensnacks, een mocktail en een verrassing.
























































































