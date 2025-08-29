Bellewaerde

Amazonia wordt toch weer Amazoninee: Bellewaerde Park sluit waterattractie opnieuw

De beruchte waterattractie Amazonia in Bellewaerde Park is weer dicht. Het Belgische pretpark opende de opzienbarende waterbaan vorig jaar, maar al snel traden hardnekkige technische problemen op. Die hadden inmiddels achter de rug moeten zijn. Toch kunnen bezoekers momenteel geen ritje maken.

Amazonia, gebouwd door fabrikant Intamin, combineert elementen als een verticale lift, een halfpipe en een vrije val. Vanwege de aanhoudende complicaties werd in de zomer van 2024 besloten om de attractie de rest van het seizoen gesloten te houden voor aanpassingen.

Afgelopen voorjaar lanceerde Bellewaerde een campagne om te benadrukken dat Amazonia dankzij de wijzigingen voortaan probleemloos zou functioneren. "Het is niet Amazoninee, het is Amazonija", beloofde directeur Stefaan Lemey. Vervolgens ging het alsnog meermaals mis in het openingsweekend.



Bord bij de entree

De afgelopen maanden draaide de waterbaan met vallen en opstaan, met veel korte storingen. Gisteren - donderdag 28 augustus - is Amazonia helemaal niet opengegaan. Ook vandaag zal de publiekstrekker niet operationeel zijn, staat op een tweetalig bord bij de entree.



"Wegens technische storingen blijft de attractie Amazonia vandaag gesloten", valt er te lezen. "Wij danken u voor uw begrip." De sluiting heeft te maken met een kapot onderdeel, vertelt een voorlichter aan Looopings.



Wisselstuk

"Er moet een wisselstuk opnieuw gemonteerd worden", aldus de woordvoerder. Hij verwacht dat de attractie morgen wel weer open zal zijn. "De sluiting is helaas noodzakelijk, maar gelukkig van korte duur." Bellewaerde investeerde maar liefst 14 miljoen euro in de attractie.



