Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Bellewaerde

Amazonia wordt toch weer Amazoninee: Bellewaerde Park sluit waterattractie opnieuw

Vandaag, 11.23 uurBeeld: Florian Demont, Dennis8baan

De beruchte waterattractie Amazonia in Bellewaerde Park is weer dicht. Het Belgische pretpark opende de opzienbarende waterbaan vorig jaar, maar al snel traden hardnekkige technische problemen op. Die hadden inmiddels achter de rug moeten zijn. Toch kunnen bezoekers momenteel geen ritje maken.

Amazonia, gebouwd door fabrikant Intamin, combineert elementen als een verticale lift, een halfpipe en een vrije val. Vanwege de aanhoudende complicaties werd in de zomer van 2024 besloten om de attractie de rest van het seizoen gesloten te houden voor aanpassingen.

Afgelopen voorjaar lanceerde Bellewaerde een campagne om te benadrukken dat Amazonia dankzij de wijzigingen voortaan probleemloos zou functioneren. "Het is niet Amazoninee, het is Amazonija", beloofde directeur Stefaan Lemey. Vervolgens ging het alsnog meermaals mis in het openingsweekend.

Bord bij de entree
De afgelopen maanden draaide de waterbaan met vallen en opstaan, met veel korte storingen. Gisteren - donderdag 28 augustus - is Amazonia helemaal niet opengegaan. Ook vandaag zal de publiekstrekker niet operationeel zijn, staat op een tweetalig bord bij de entree.

"Wegens technische storingen blijft de attractie Amazonia vandaag gesloten", valt er te lezen. "Wij danken u voor uw begrip." De sluiting heeft te maken met een kapot onderdeel, vertelt een voorlichter aan Looopings.

Wisselstuk
"Er moet een wisselstuk opnieuw gemonteerd worden", aldus de woordvoerder. Hij verwacht dat de attractie morgen wel weer open zal zijn. "De sluiting is helaas noodzakelijk, maar gelukkig van korte duur." Bellewaerde investeerde maar liefst 14 miljoen euro in de attractie.

Meer Bellewaerde
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be