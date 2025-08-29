Walibi Holland

Walibi Holland viert dat nieuwe achtbaan genomineerd is voor een prijs, maar volgers willen er niks van weten

Walibi Holland is apetrots dat de nieuwe achtbaan YoY genomineerd is voor een award, maar Facebook-volgers helpen het pretpark uit de droom. YoY maakt kans op een Park World Excellence Award voor beste rollercoaster. Walibi is er zo blij mee dat er zelfs een kortingsactie aan gekoppeld werd.

De nominatie is afkomstig van Park World, een onbekend Brits marketingblad met gesponsorde succesverhalen over attractieparken. Hoewel de verkiezing en het tijdschrift betaald worden door bedrijven uit de pretparkindustrie - en dus weinig voorstellen - ziet Walibi de nominatie als de bevestiging dat YoY de harten van het publiek heeft veroverd.

"Ter ere van de nominatie van YoY tot beste achtbaan krijg je één plus één ticket gratis", meldt Walibi. "Wees er snel bij: er is een beperkt aantal tickets beschikbaar." Op social media wordt er afkeurend op gereageerd. Een gesponsord Facebook-bericht over de prijs leverde tot nu toe alleen negativiteit op.



Hakken en stoten

Zo vindt Bianca van Harskamp de baan totaal niet soepel, schrijft ze. "Hele slechte achtbaan, hakken en stoten." Danielle Ravenshorst: "En dan die banden over de schouders, vreselijk." Ook Ernst-Jan Wolbach verbaast zich over de classificatie. "Beste achtbaan? Echt? Hoe dan? Misschien als-ie niet zo absurd zou schokken en comfortabelere zitplaatsen zou hebben."



Manfred Kamphuis probeerde YoY twee weken geleden uit. "Slechte baan, loopt niet soepel en je nek klapt alle kanten op. Na de rit pijn in de nek en rug gehad. Bij andere achtbanen geen last van, ga normaal overal in." Marieke de Nekker beschrijft de toevoeging als "waardeloos". "Hahaha, volgens wie dan?", giert Daan Lindeman over de nominatie.



Ondingen

Walibi-jaarkaarthouder Tamara Pret noemt het "ongelofelijk" dat de dubbele achtbaan kans maakt op een prijs. "Ik ben met mijn man toch pretparkfanaat, maar wij vinden het allebei echt ondingen. Je ziet niet lekker, je bent verplicht met X-benen in de karretjes te gaan zitten en de schouderbanden van de beugels vliegen altijd af." Het rammelen stuitte haar ook tegen de borst.



Stefan van Gelder geeft aan dat hij liever in Walibi-coasters als Untamed en Goliath stapt, omdat die "een stuk beter" zijn. Ella Kanselaar denkt er hetzelfde over. "Vond de YoY niet zo heel spectaculair". Cathy Krielaart gaat nog een stap verder. "Letterlijk het hele park is vergane glorie!"



Ambassadeurs

Voor Walibi Holland is de negativiteit niet nieuw, maar het blijft pijnlijk om te zien hoe nagenoeg een volledige community zich tegen een investering van bijna 18 miljoen euro keert. Het management is er niet zo mee bezig: men beoordeelt het eigen beleid louter op basis van cijfers, niet op basis van het sentiment op social media. Echte online ambassadeurs heeft het merk al jaren niet meer.



De uitreiking van de Park World Excellence Awards vindt plaats op woensdag 24 september tijdens pretparkbeurs IAAPA Expo Europe, in de Spaanse stad Barcelona. De verkiezing telt maar liefst negentien categorieën. Als beste achtbaan zijn naast YoY ook Mecalodon in Walibi Belgium en Gold Rush in het Engelse Drayton Manor genomineerd.



