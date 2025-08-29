Efteling

Schrijver Paul van Loon vindt het 'erg jammer' dat de Efteling stopt met dieren in Raveleijn

Kinderboekenschrijver Paul van Loon heeft voor het eerst gereageerd op de aanpassingen bij Raveleijn in de Efteling. Het attractiepark neemt afscheid van de huidige show. Er komt een nieuwe voorstelling voor in de plaats, onderdeel van een themawereld met een winkel, meer horeca én een attractie. Van Loon schreef tussen 2011 en 2023 drie Raveleijn-boeken.

In de nieuwe show zullen geen dieren en vogels meer voorkomen. Van Loon baalt daarvan. "Gisteren werd door de Efteling bekendgemaakt dat de paardenshow en vogelshow van Raveleijn zullen verdwijnen", schrijft hij in een bericht op zijn officiële Facebook-pagina.

"Het is erg jammer van de paarden en de raven, want heel veel kinderen - en volwassenen - hebben daar enorm veel plezier aan beleefd." De nieuwe productie draait om speciale effecten in plaats van stunts en trucjes met dieren. Levende dieren inzetten voor entertainment ligt tegenwoordig immers gevoelig.



Opgelucht

Aangezien steeds meer toeschouwers daar bezwaren tegen hebben, zullen de paarden en vogels de Efteling verlaten. Van Loon zegt wel opgelucht te zijn dat het merk niet verdwijnt. "Wel fijn dat Raveleijn in de Efteling blijft bestaan als attractie en beleving. Ik hoop dat nog heel veel kinderen - en volwassenen - de komende jaren zullen blijven genieten van de drie boeken van Raveleijn en van de nieuwe show!"



De drie boeken heten Raveleijn (2011), De Bende van de Witte Veer (2017) en Het Bloed van de Laatste Draak (2023). Tot nu toe heeft de Efteling alleen de oorspronkelijke verhaallijn laten terugkomen in het park: de overige twee verhalen bestaan momenteel alleen op papier.



Slogan

Raveleijn draait om de vijf ruiters Thomas, Maurits, Lisa, Emma en Joost. De huidige slogan, die ook verschijnt op de stadspoort, luidt "Waar Raven Ruyters Zullen Zeyn". Technisch gezien klopt de formulering niet: de raven worden paarden, geen ruiters. Straks zijn er dus zowel geen echte raven als echte ruiters meer te vinden.



