Efteling

Efteling laat rolstoelers over drukke autoweg rijden: attractiepark grijpt in na viral filmpje

FOTO'S De Efteling heeft rolstoelers maandenlang over een drukke autoweg laten rijden. Het attractiepark beschikt over een speciale parkeerplaats voor mindervaliden. Voor personen in een rolstoel was dat terrein een tijdlang alleen bereikbaar via de vertrekroute voor auto's. Dankzij een viral TikTok-filmpje is er verandering in gekomen.

Rolstoelers moesten de afgelopen tijd tussen de auto's door navigeren, tegen het verkeer in. Ene Marjolein vroeg er aandacht voor in een video. "Dit is de enige route naar de mindervalidenplekken bij de Efteling", schreef ze erbij. "De engste ride bij de Efteling: naar de mindervalidenplekken gaan in een rolstoel", luidde de beschrijving.

"Ik meld dit nu al maanden maar helaas is er nog geen oplossing." Op TikTok leverden de beelden maar liefst 240.000 views op. Dat bracht de Efteling alsnog in beweging, want er zijn razendsnel rijplaten neergelegd. Daardoor kunnen rolstoelers de parking alsnog op een veilige manier bereiken, zonder het risico te lopen dat ze aangereden worden.



Werkzaamheden

De Efteling noemt de vorige situatie in een reactie "ontzettend vervelend". "Door de werkzaamheden aan het parkeerterrein was er tijdelijk alleen een onverhard pad beschikbaar." Een woordvoerster vertelt in gesprek met Looopings dat er intern geen eerdere melding gevonden kon worden.



"Binnen ons team zagen we de video pas op 27 augustus", aldus de voorlichtster. "We hebben toen direct de verantwoordelijken op de hoogte gesteld. En zij hebben weer direct actie ondernomen." Marjolein is in ieder geval blij met de oplossing. "Duizendmaal dank, Efteling", laat ze weten.







