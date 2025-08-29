Kermis

Belgische kunstenaar toont kermisattractie op houten blokjes: 'Hierom ga ik niet in attracties'

FOTO'S Een Belgische kunstenaar vraagt aandacht voor een opvallende constructie op de kermis. David Helbich runt het populaire Instagram-account Belgian Solutions, waarop hij afbeeldingen deelt van absurde bouwoplossingen in België. Gisteren kregen zijn ruim 26.000 volgers foto's van de Foire du Midi voorgeschoteld, de grote kermis in Brussel.

Daarop is te zien hoe een attractie rust op stapels van houten blokjes. "Ik daag je uit!", schrijft Helbich erbij. "Niet elke oplossing is een antwoord op een probleem." Weinig mensen hebben vertrouwen in de ogenschijnlijk gammele plaatsing, zo blijkt uit de commentaren op het bericht.

"Hierom ga ik niet in attracties op kermissen", reageert iemand. "Ik hou te veel van mijn armen en benen." Een ander ziet het tafereel als "de openingsscène van de volgende Final Destination-film". "Wow, dit is next level", lacht een Instagram-gebruiker. "Hier heb ik meer vertrouwen in dan in de huidige regering", schrijft een grappenmaker.



Overigens zijn de merkwaardige kermisconstructies niet typisch Belgisch: in de Europese kermiswereld is het al tientallen jaren de normaalste zaak van de wereld dat houten blokjes gebruikt worden om attracties te ondersteunen. Toch blijft het voor buitenstaanders een opmerkelijk gezicht.











