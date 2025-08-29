Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Kermis

Belgische kunstenaar toont kermisattractie op houten blokjes: 'Hierom ga ik niet in attracties'

Vandaag, 10.40 uurBeeld: David Helbich/@belgiansolutions

FOTO'S Een Belgische kunstenaar vraagt aandacht voor een opvallende constructie op de kermis. David Helbich runt het populaire Instagram-account Belgian Solutions, waarop hij afbeeldingen deelt van absurde bouwoplossingen in België. Gisteren kregen zijn ruim 26.000 volgers foto's van de Foire du Midi voorgeschoteld, de grote kermis in Brussel.

Daarop is te zien hoe een attractie rust op stapels van houten blokjes. "Ik daag je uit!", schrijft Helbich erbij. "Niet elke oplossing is een antwoord op een probleem." Weinig mensen hebben vertrouwen in de ogenschijnlijk gammele plaatsing, zo blijkt uit de commentaren op het bericht.

"Hierom ga ik niet in attracties op kermissen", reageert iemand. "Ik hou te veel van mijn armen en benen." Een ander ziet het tafereel als "de openingsscène van de volgende Final Destination-film". "Wow, dit is next level", lacht een Instagram-gebruiker. "Hier heb ik meer vertrouwen in dan in de huidige regering", schrijft een grappenmaker.

Ondersteunen
Overigens zijn de merkwaardige kermisconstructies niet typisch Belgisch: in de Europese kermiswereld is het al tientallen jaren de normaalste zaak van de wereld dat houten blokjes gebruikt worden om attracties te ondersteunen. Toch blijft het voor buitenstaanders een opmerkelijk gezicht.





Meer kermis
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be