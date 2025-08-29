Drouwenerzand Attractiepark

Wie durft? Drents pretpark viert Halloween met vreselijke vreetschuur: onbeschoft personeel en slechte acts

Halloween draait om horror - en die boodschap heeft het Drentse attractiepark Drouwenerzand ter harte genomen. Bezoekers van het vernieuwde halloween-evenement Lost in the Park kunnen komend najaar een hapje eten bij Rikus Vreetschuur: een restaurant waar de gasten niet geserveerd worden, maar gekleineerd. De initiatiefnemers beloven een vreselijke ervaring.

"Benieuwd naar onze culinaire hoogtepunten?", valt te lezen op de officiële website van het concept. "Nou, dan kun je beter verder zoeken!" Rikus Vreetschuur is bedoeld voor mensen die tegen een stootje kunnen. Het is "de enige plek in Nederland waar je bewust wordt uitgescholden tijdens het eten".

Volgens het verhaal is meneer Rikus na het vertrek van zijn circusartiesten een dinnershow begonnen, in een vervallen circustent. Het pop-uprestaurant moet het niet hebben van de aankleding of de bediening, waarschuwt Drouwenerzand. "Zelfs het eten is net te vreten... Maar hier ga je heen voor de ervaring!"



Geen smetvrees

Wie naar binnen stapt, kan zich opmaken voor "een uur lang ellende, slechte acts en misschien ook nog wat eten en drinken", op eigen risico. "Vind je het niet erg om tot op de bot beledigd te worden door onze bediening en gastheer? Heb je geen smetvrees? Dan is dit het perfecte restaurant voor jou!"



Het menu bestaat onder meer uit saté en nasi. "En natuurlijk wat restjes die Rikus nog had liggen van de avond ervoor." Wegspoelen kan met "vers getapt rioolwater", maar ook met cola, sinas of ranja volgens geheim recept. Bij binnenkomst worden "bloederige mocktails" uitgedeeld. "Zodat je meteen je mond houdt."



Niet janken

De slogan van de gastronomische nachtmerrie luidt "Niet janken, gewoon vreten". Het concept doet denken aan de bekende internationale restaurantketen Karen's Diner, waar beledigingen aan de orde van de dag zijn.



Rikus Vreetschuur gaat open op de vijf halloweendagen in Drouwenerzand: zaterdag 11, woensdag 15, zaterdag 18, woensdag 22 en zaterdag 25 oktober. Het park is dan toegankelijk van 13.00 tot 21.00 uur. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar via rikusvreetschuur.nl. Voor het pretpark moeten bezoekers aparte entreebewijzen aanschaffen.