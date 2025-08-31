Leveranciers

Europa's grootste pretparkbeurs komt naar Barcelona: wat kun je verwachten?

FOTO'S September is traditiegetrouw de maand van IAAPA Expo Europe: de grootste pretparkbeurs van Europa. Het evenement wordt jaarlijks op een andere locatie gehouden. Nadat vorig jaar Amsterdam aan de beurt kwam, strijkt het pretparkcircus nu neer in de Spaanse stad Barcelona. Daar vindt de beurs plaats van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 september.

Leveranciers, exploitanten en andere pretparkprofessionals zijn drie dagen lang welkom in evenementencomplex Fira Barcelona Gran Via. Het randprogramma, met recepties, educatieve rondleidingen en uitstapjes naar bestemmingen in de omgeving, duurt langer.

De organisatie belooft "innovatie, prikkelende content en ongeëvenaarde netwerkmogelijkheden". "Dit najaar wordt Barcelona het wereldwijde epicentrum van de entertainment- en attractiewereld", aldus branchevereniging IAAPA.



Laatste trends

Men rekent op zo'n zevenhonderd exposanten, die de laatste trends op het gebied van attracties tonen aan meer dan 17.000 bezoekers. De beursvloer heeft een oppervlakte van bijna 21.000 vierkante meter. In 2016 en 2021 werd de Expo ook al gehouden in Barcelona.



Naast de beurs zelf zijn er verschillende persconferenties én tientallen presentaties over ontwikkelingen in de branche, met onder meer Europa-Park-directeur Michael Mack, Parc Astérix-directrice Delphine Pons, Liseberg-directeur Andreas Andersen, Walibi Belgium-marketeer Guillaume Morghen, Intamin-directielid Sascha Czibulka en operationeel directeur Andy Hygate van Pleasure Beach in Blackpool.



AI in de pretparkwereld

De twee laatstgenoemde gasten staan drie kwartier stil bij de recente vernieuwingen in waterattractie Valhalla. Operationeel manager Lukas Metzger van Europa-Park komt praten over het toepassen van AI in de pretparkwereld.



Bij een speciale ontbijtsessie met prominenten, het zogeheten Leadership Breakfast, is dit keer onder meer Parques Reunidos-baas Pascal Ferracci te gast. De terugkerende CEO Talk draait dit keer om Fernando Aldecoa van PortAventura World, Fiona Eastwood van Merlin Entertainments, Antonio Zamperla van Zamperla en Carolien Nederlof van Leisure Link.



Sloop van het Spookslot

Europa-Park-manager Katja Mack leidt een netwerklunch voor vrouwen. Verder is er een presentatie van Emile Castelain, beleidsmedewerker op het gebied van erfgoed bij de Efteling. Hij deelt details over "een baanbrekende studie naar het erfgoed van de Efteling", gestart naar aanleiding van "monumentale vragen rond de sloop van het Spookslot in 2022".







