Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen vervangt 32 meter hoge Eagle door nieuwe attractie, opening in 2026

Attractiepark Slagharen voegt in 2026 een nieuwe attractie toe. Het Overijsselse pretpark heeft besloten om afscheid te nemen van The Eagle, een 32 meter hoge toren met vier armen en draaiende, schommelende gondels. Er komt volgend jaar iets anders voor in de plaats, bevestigt een woordvoerster tegenover Looopings.

The Eagle, geopend in 1998, is al maandenlang buiten bedrijf vanwege werkzaamheden. Een voorlichter gaf eerder deze maand aan dat men met man en macht probeerde om de 27 jaar oude attractie weer operationeel te krijgen. Tegelijkertijd hield Slagharen er rekening mee dat het vanwege technische complicaties niet zou lukken om de toren op te lappen.

"In het slechtste scenario zullen we naar alternatieven moeten kijken", luidde de uitleg. Nu blijkt dat The Eagle inderdaad niet meer te redden is. De constructie was al grotendeels gedemonteerd. Maar Slagharen blijft niet met lege handen achter: in 2026 presenteert het park "een toevoeging die de bezoekers opnieuw verrast en de wildwest-sfeer van het park versterkt".



Nieuw hoofdstuk

Over het attractietype en de naam worden nog geen uitspraken gedaan. Slagharen spreekt over "een belevenis die inspeelt op spanning, plezier en avontuur, passend bij de karakteristieke sfeer van het Wilde Westen". "Het is tijd om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan ons verhaal", zegt directeur Sander de Haas over het project.



The Eagle was een attractie van het type condor, gebouwd door Huss Park Attractions uit Duitsland. Bezoekers stapten in één van de 28 gondels vormgegeven als arenden. Vervolgens werden ze al draaiend omhoog gelift.



Bobbejaanland

De afgelopen decennia hebben veel Europese parken hun condor weggehaald vanwege stijgende onderhoudskosten, waaronder zusterpark Bobbejaanland in België, Phantasialand, Plopsaland Deutschland en Heide Park in Duitsland, Gardaland in Italië en Liseberg in Zweden.



Het is lang geleden dat Attractie- en Vakantiepark Slagharen een nieuwe attractie kon presenteren. De laatste grote nieuwigheid stamt uit 2017. Toen werd lanceerachtbaan Gold Rush in gebruik genomen. Twee jaar later opende Black Hill Ranger Path, maar die beleving was slechts één jaar toegankelijk. Momenteel staat het klimparcours te koop.