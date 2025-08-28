Kermis

Nederlandse kermisexploitant presenteert plannen voor sensationele attractie Jester

Een Nederlandse kermisondernemer wil een sensationele nieuwe attractie introduceren. Exploitant Niek Moonen jr. presenteert vandaag plannen voor een razendsnelle thrillride met de naam Jester. Als alles volgens plan verloopt, kunnen waaghalzen vanaf 2026 een ritje maken.

Het gaat om een attractie van het type booster, gebouwd door de Duitse fabrikant Huss. De gemiddelde Nederlandse kermisbezoeker zal de term booster associëren met gigantische draaiende armen. De Huss-variant lijkt echter meer op een break dance waarvan de gondels zijwaartse bewegingen kunnen maken.

Tijdens de rit vliegen de bakjes over de kop. Er zijn niet veel exemplaren van gemaakt. Een bekend voorbeeld is de Ghost Rider (1998) van exploitant Löffelhardt, die onlangs nog in Tilburg stond. Moonen jr. lijkt een uitvoering uit 1999 op de kop getikt te hebben. Die droeg eerder de namen Ecstasy en Booster.



Casino's

Na jarenlang in Azië te hebben gestaan, is de snelheidsmolen teruggekeerd naar Europa. Men zorgt voor een grondige opknapbeurt en een aangepast design, ontworpen door Studio Alex Pijl. De slogan luidt "Dare to spin... upside down!" Jester is het Engelse woord voor hofnar of joker. Het nieuwe thema draait om jokers, Mardi Gras en casino's.



