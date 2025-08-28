Welkom!
Efteling

Gepensioneerd Efteling-icoon Henk Schellekens op promotietour: 'Vijf sterren!'

Vandaag, 11.39 uur

VIDEO Voormalig Efteling-bouwmeester Henk Schellekens ontpopt zich tot een heuse marketeer. De hoofduitvoerder ging in november vorig jaar met pensioen, na een 27 jaar durende Efteling-carrière. Vandaag de dag is hij nog steeds een graag geziene gast in het attractiepark.

De Efteling zet hem tegenwoordig in voor promotiefilmpjes. Vandaag verscheen een video waarin Schellekens - geliefd vanwege zijn nuchtere voorkomen en karakteristieke Brabantse stemgeluid - vakantiepark Bosrijk promoot. Te zien is hoe hij verschillende faciliteiten uitprobeert. Hij draagt een koffertje met de tekst "Henk op Vakantie".

"Vijf sterren!", is steevast het oordeel van het Efteling-icoon. Eerder deze week verscheen Schellekens al in een ander filmpje op social media. Toen riep hij kijkers op om te stemmen voor de Gouden Televizier-Ring. De Efteling is genomineerd in de categorie Online Videoserie, voor de making-of Danse Macabre.

Eerbetoon
Tussen 1997 en 2024 was Schellekens betrokken bij de bouw van onder andere PandaDroom, De Vliegende Hollander, Raveleijn, Aquanura, Baron 1898, Symbolica, Max & Moritz en Danse Macabre. Bij de laatstgenoemde griezelattractie is een eerbetoon aan de uitvoerder geplaatst, in de vorm van een speciale gevelsteen.



