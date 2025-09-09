Duinrell

Nieuw in het Duinrell-assortiment: bubble tea in verschillende smaken

FOTO'S In Duinrell is een nieuw verkooppunt geopend met bubble tea. Bezoekers kunnen bij een kraampje verschillende smaken bestellen: strawberry milk, passionfruit tea, lychee tea en watermelon tea. Het Wassenaarse attractiepark ging een samenwerking aan met de firma Bubble Bear.

"Wij zijn een klein familiebedrijf dat inmiddels zo'n twee jaar actief is", vertelt een medewerkster aan Looopings. "In korte tijd zijn we snel gegroeid en hebben we uiteenlopende opdrachten mogen doen, maar ons hoogtepunt is dat we nu in Duinrell staan."

Vooralsnog gaat het om een tijdelijk partnerschap. "Maar we hopen natuurlijk dat het een succes wordt en dat we er een verlenging aan vast mogen plakken." Het verkooppunt bevindt zich in een decoratieve ton bij waterattractie Splash.



Duinrell Licious

Bubble tea is thee vermengd met melk, fruitsiroop of andere smaakstoffen, geserveerd met boba: eetbare bolletjes. De drankjes kosten 7 tot 7,50 euro. Naast de reguliere opties is er een specialiteit met de naam Duinrell Licious, bestaand uit apple en strawberry boba.



"Voor ons voelt Duinrell extra bijzonder en nostalgisch, omdat we het park nog goed kennen uit onze eigen schoolreisjestijd", aldus de vertegenwoordiger. Bubble Bear zal ook geopend zijn tijdens het Tina Festival op zaterdag 20 en zondag 21 september.







