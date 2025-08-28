Disneyland Paris

Beroemde chef-kok trekt zich terug na beschuldigingen: wat doet Disneyland Paris?

FOTO'S Een beroemde chef-kok in Frankrijk heeft besloten zijn werk neer te leggen naar aanleiding van verhalen over huiselijk geweld. Jean Imbert kwam in april in het nieuws vanwege beschuldigingen van meerdere ex-partners. Nu de zaak voor de rechter komt, trekt Imbert zich terug uit zijn zaken. Dat brengt Disneyland Paris in een zeer lastig parket.

In het luxueuze Disneyland Hotel is sinds maart namelijk een exclusieve eetgelegenheid te vinden die werd opgehangen aan de beroemdheid: La Forêt Secrète par Jean Imbert. "In La Forêt Secrète par Jean Imbert besteden de chef-kok en het Disneyland Paris team de grootste zorg aan elk detail, van het luxueuze serviesgoed en de gastvrije sfeer tot de zorgvuldig geselecteerde ingrediënten", staat op de officiële website.

De belastende verklaringen over Imbert vonden in april hun weg naar de media. Nadat destijds al vier exen een boekje opendeden over kleineringen, jaloezie en fysieke aanvallen, trad vorige week ook voormalig Miss Frankrijk Alexandra Rosenfeld naar buiten. Ze beweert dat de kok haar neus heeft gebroken en dat ze röntgenfoto's heeft om dat te bewijzen.



Een opluchting

Naar aanleiding van de onthulling heeft een andere ex, voormalig actrice Lila Salet, besloten om alsnog een officiële aanklacht tegen de chef in te dienen. In een verklaring meldt Imbert dat het "een opluchting is" dat de zaak wordt voorgelegd aan de rechter. "Ik twijfel niet aan de uitkomst van het onderzoek."



Hij geeft aan dat hij de ruim duizend mensen met wie hij werkt niet wil belasten met zijn persoonlijke sores. "Het is uit respect voor hen dat ik heb besloten om mij terug te trekken uit mijn zaken, terwijl het recht zijn werk doet." Wat dat precies betekent voor La Forêt Secrète par Jean Imbert is nog onduidelijk. Mogelijk komt het "gastronomische sprookje" vroegtijdig ten einde.



Foto's en citaten

Ondanks alle ophef is het Disney-restaurant nu nog gewoon te boeken, onder de originele naam. De website toont nog altijd foto's en citaten van de omstreden sterrenchef. "De door Jean Imbert gecreëerde gerechten worden elke dag bereid door zijn chef-kok en de keukenbrigade om je te laten genieten van een immersief gastronomisch diner", aldus Disney.







