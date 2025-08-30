Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland Belgium neemt dit weekend afscheid van een geliefde locatie

FOTO'S Een geliefde locatie in Plopsaland Belgium sluit dit weekend de poorten. Na vandaag is het over en uit voor het F.C. De Kampioenen Café op het Dorpsplein. De horecagelegenheid, gebaseerd op de bekende tv-serie F.C. De Kampioenen, moet wijken voor de komst van een flying theater.

F.C. De Kampioenen werd uitgezonden tussen 1990 en 2020. In die periode zijn er 21 seizoenen met 273 afleveringen gemaakt. Sinds 2014 kunnen fans in Plopsaland terecht voor een replica van het café uit het komische VRT-programma. Aanvankelijk werden de decors getoond in de foyer van het Studio 100 Theater.

In 2015 opende de huidige ruimte naast De Dansende Fonteinen, ter vervanging van een K3-museum en kinderdisco. Morgen wordt het café na tien jaar definitief gesloten. Het entreegebied gaat de komende maanden volledig op de schop, waardoor uiteindelijk ook Het Verkeerspark zal verdwijnen. De Plopsa Express kan geruime tijd niet rijden.



Verplaatsing

De decors worden niet vernietigd: het is de bedoeling om ze opnieuw te gebruiken in Plopsa Indoor Hasselt, ruim 200 kilometer verderop. Daar is het bekende café eveneens nagebouwd, boven het parkrestaurant Studio 100 Café. Die replica is wel kleiner. "We spelen vanaf het najaar op verplaatsing in Plopsa Indoor Hasselt", staat op een affiche.







