Nieuw in vakantiepark Efteling: kinderen kunnen zelf toverzand brouwen

FOTO'S In Efteling-vakantiepark Bosrijk is sinds kort een nieuwe activiteit voor kinderen te vinden. Jonge gasten krijgen in restaurant het Eethuys de kans om hun eigen drankje samen te stellen, voor 5 euro. Daarvoor is in de eetgelegenheid een zogenaamde magische zandloper neergezet.

Eromheen staan bakken met reageerbuisjes. Het gaat om verschillende soorten siroop, die op een speelse wijze gepresenteerd worden. Kinderen vullen eerst een bekertje met water, waarna ze het drankje op smaak brengen door buisjes siroop toe te voegen.

Op die manier kunnen kinderen zelf experimenteren met een brouwsel naar keuze. De Efteling spreekt zelf over toverzand. Bezoekers krijgen het bekertje - met Klaas Vaak erop - na afloop mee naar huis, als aandenken aan de activiteit. Het concept wordt op dit moment uitsluitend aangeboden in het Eethuys.











