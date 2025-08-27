Efteling

Efteling onthult plannen voor Raveleijn: nieuwe show én attractie, opening eind 2026

FOTO'S De Efteling maakt vandaag bekend wat er gaat gebeuren met paardenshow Raveleijn. De huidige voorstelling is in de kerstvakantie voor het laatst te zien. Daarnaast start een grote verbouwing, die eind 2026 afgerond moet zijn. Naast een volledig nieuwe show, met een nieuw verhaal en een vernieuwd decor, wordt ook een mechanische attractie gerealiseerd.

Het themagebied van de magische stad Raveleijn krijgt een grote make-over. De show wordt voorzien van nieuwe effecten en een aangepaste verhaallijn, al blijven de huidige hoofdpersonages gewoon te zien. Een vrijgegeven tekening van Efteling-ontwerper Karel Willemen verraadt dat men nieuwe elementen toevoegt aan de openluchtarena, waaronder een groot aantal tenten.

Restaurant Het Wapen van Raveleijn wordt uitgebreid én de Efteling zorgt voor het eerst voor een Raveleijn-souvenirwinkel. De opvallendste verandering is de komst van een heuse ride voor thrillseekers. "Door de nieuwe attractie buiten de openluchtarena te plaatsen, maken we het themagebied groter", zegt directielid Koen Sanders.



Stadsmuur

De Efteling spreekt over "een spannende en compacte attractie" met "vloeiende bewegingen en kantelingen", tussen de stadsmuur en Villa Volta. De naam van de fabrikant en het attractietype zijn nog niet onthuld, maar het ontwerp toont een molen met vijftien armen waar gondels aan bevestigd zijn.



"Het wordt een ronddraaiende zweefbeleving waarbij de bezoekers als het ware meevliegen met de vleugels van raven." Volgens Sanders leent het verhaal van Raveleijn zich uitstekend voor gebiedsontwikkeling, met een "volledige onderdompeling" in het thema.



Dierenactivisten

"De parkshow krijgt echt een complete metamorfose", aldus Sanders. Vervolgens zal de productie vaker te zien zijn dan ooit: meerdere keren per dag en bijna het hele jaar door. Dierenactivisten kunnen opgelucht ademhalen: in de aangepaste voorstelling komen straks geen paarden of vogels meer voor. Op het ontwerp mist ook de mechanische draak Draconicon. De vuureffecten worden milieuvriendelijker.



Over het gebruik van dieren in Raveleijn - paarden en verschillende soorten vogels - was de afgelopen jaren veel te doen. De paardenstunts leidden zelfs enkele keren tot protesten van een dierenrechtenorganisatie. Nu komt er na bijna vijftien jaar een einde aan. De Efteling blijft voor de show wel samenwerken met het Franse themapark Puy du Fou. Die partij produceert de voorstelling al sinds 2013.











