Disneyland Paris

Foto's: figuren uit Disney-film Moana krijgen vaste plek in Disneyland Paris

FOTO'S Enkele personages uit de Disney-animatiefilm Moana (2016) hebben een plaats gekregen in Disneyland Paris. In parkdeel Adventureland staan vanaf vandaag standbeelden van het varkentje Pua en de haan Heihei, als onderdeel van een fotolocatie. Eerder waren hier andere Disney-figuren te vinden.

Er stonden decorstukken van de slang Kaa uit The Jungle Book (1967) en de roodsnavelhoornvogel Zazoe uit The Lion King (1994). Die rekwisieten werden eind juli verwijderd. De vervangers staan op stapels met stenen. Naast het varken en de haan zien we de grote vishaak van halfgod Maui.

Moana had tot nu toe geen vaste plek in het Europese Disney-resort. Fans moesten het doen met sporadische meet-and-greets en een dansshowtje tijdens het Disney Music Festival, dat nog duurt tot en met zondag 7 september. Verder zit er Moana-muziek in de eindshow Disney Tales of Magic.



Rechtenkwestie

Eind vorig jaar verscheen het vervolg op de eerste film, waarin Pua en Heihei ook weer voorkomen. Vanwege een rechtenkwestie werd de film in verschillende Europese landen uitgebracht als Vaiana 2 in plaats van Moana 2.



















