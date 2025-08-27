Plopsaland Resort Belgium

Pedofiel filmt maandenlang stiekem kinderen in Plopsaland Belgium

Een 44-jarige man heeft maandenlang stiekem kinderen gefilmd in Plopsaland Belgium. Dat deed hij met verborgen camera's. De dader, een alleenstaande man met een Plopsa-abonnement, werd afgelopen maand betrapt door een vader. Nu probeert de politie om de tientallen gefilmde kinderen te identificeren.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan dagblad Het Laatste Nieuws. De voyeur, woonachtig in de plaats Lede, werd betrapt op woensdag 16 juli. Beveiligers schakelden de politie in. Agenten namen de man uiteindelijk mee voor verhoor. Daar gaf hij direct toe dat hij pedofiele gevoelens heeft. Sinds begin 2025 beschikt hij over een jaarkaart.

In die periode startte hij met het maken van opnames van kinderen. De pedo koos bewust plekken uit waar kinderen met weinig kledij rondliepen, zoals waterattracties en De Dansende Fonteinen op het Dorpsplein.



Valse autosleutel

Op zijn computer worden uiteindelijk veel beelden gevonden die stiekem gemaakt zijn: camera's werden onder meer verstopt in een schoen en in een valse autosleutel. Momenteel zit de man al zes weken in voorarrest.



Verder onderzoek moet uitwijzen hoeveel kinderen in totaal slachtoffer werden van de praktijken. In een reactie laat Plopsaland weten dat medewerkers gelukkig "snel gehandeld" hebben. Het Studio 100-pretpark overweegt om zelf ook juridische stappen tegen de man te nemen.



Nooit aanvaarden

"De veiligheid en het welzijn van onze bezoekers en onze medewerkers is en blijft onze hoogste prioriteit", staat in een verklaring. "Onze pretparken zijn plaatsen waar gezinnen onbezorgd kunnen genieten. Dat dit vertrouwen door iemand misbruikt wordt, nemen wij bijzonder ernstig en zullen we nooit aanvaarden."