Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen presenteert angstaanjagende freakshow en nieuwe scare zone tijdens Halloween 2025

FOTO'S Attractiepark Slagharen onthult de plannen voor Halloween 2025. De derde editie van het avond-evenement Western Nightmares staat in het teken van een nieuwe scare zone én een grote freakshow. Bezoekers van het Overijsselse pretpark kunnen voor het eerst kijken naar de voorstelling Freaks Carnival in het Western Theater.

Dat is de nieuwe naam van het American Circus Theater, gelegen achter darkride Red Bandits Adventure. "Een duister gezelschap van angstaanjagende artiesten en freaks heeft het theater gekaapt", laat Slagharen weten. Het park belooft "een meedogenloze show waarin angst, adrenaline en opwinding elkaar in hoog tempo afwisselen".

"Onder dreunende rockbeats suizen messen rakelings voorbij, worden kruisbogen gespannen en brengen misselijkmakende acts bezoekers naar de rand van hun stoel." In de foyer en de theaterzaal zwerven vóór aanvang van de show al freaks rond. Voor Freaks Carnival moeten online aparte tickets gekocht worden. In de voorverkoop kosten ze 5 tot 7 euro, op de dag zelf 7 tot 9 euro.



Natuurkrachten

Griezelgebied Lost Trail maakt plaats voor de nieuwe zone Trail of Elements, waar de natuurkrachten, water, vuur, wind en aarde tot leven komen. "Bezoekers worden meegesleurd door drie bendes die in dit gebied heersen, onder het toeziend oog van hun mysterieuze en hongerige leider", zo luidt de omschrijving. "Tijdens de Ceremonies of Sacrifice groeit zijn kracht met elke ziel die tijdens deze ceremonie wordt geofferd."



De spookhuizen The Manor (8 tot 9 euro) en Crows Nest (6 tot 9 euro) en de walkthrough Outcast Camp (7 tot 8 euro) keren terug, net als de scare zone Main Street. Ook de Monsterwalk, een parade met alle griezels, staat weer op het programma. Voor een Ultimate Nightmare Pass, goed voor versnelde toegang tot de drie griezelbelevingen en de show, moet 31,90 tot 35,90 euro afgerekend worden.



Adviesleeftijd

Western Nightmares vindt plaats op acht avonden in oktober: vrijdag 10, zaterdag 11, vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober, plus woensdag 22 tot en met zaterdag 25 oktober. Slagharen blijft dan geopend tot 22.00 uur. Er geldt een adviesleeftijd van 14 jaar en ouder. Tickets zijn vanaf vandaag te koop.







