Nieuws

Nieuwe attractie in Amsterdam: grootste multimediale stadsmaquette ter wereld

FOTO'S Amsterdam krijgt een nieuwe attractie: een enorme multimediale maquette die de stad op bijzondere wijze in beeld brengt. Komende week opent op het Westergas-terrein de permanente experience Amsterdam in Motion. Bezoekers volgen er in een kwartier de ontwikkeling van de hoofdstad, van een dorp aan de Amstel tot de moderne metropool van vandaag en morgen.

De maquette beslaat 200 vierkante meter en telt ruim 30.000 handmatig geplaatste gebouwen op schaal 1:1300. Met behulp van projecties, geluid en een vertelling wordt de stad stukje bij beetje tot leven gewekt. Daarmee is het de grootste multimediale stadsmaquette ter wereld.

Op de bovenverdieping gaat de ervaring verder met een interactieve tentoonstelling over het Amsterdam van nu en de toekomst. Thema's zijn onder meer wonen, klimaat, migratie en innovatie. Amsterdam in Motion is een initiatief van Duncan Stutterheim, in samenwerking met het Amsterdam Museum en creatief bureau Monks.











