Disneyland Paris

Disneyland Paris houdt Ratatouille-darkride maanden gesloten voor megaverbouwing

De Ratatouille-darkride in Disneyland Paris gaat maandenlang dicht. Vanaf oktober moeten bezoekers de populaire familieattractie missen. Pas in het voorjaar van 2026 vindt de heropening plaats. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de komst van een nieuwe scène in de wachtrij.

Rémy hangt zijn koksmuts tijdelijk aan de wilgen voor een megaverbouwing, onder leiding van Walt Disney Imagineering Paris. "De teams halen alles uit de kast om deze iconische ervaring in Walt Disney Studios Park op te fleuren en te vernieuwen", aldus Disney.

De focus ligt op technische upgrades en verbeteringen aan de decors, met nieuwe rekwisieten en verbeterde projecties. Ook is er veel aandacht voor de wachtrij, waar een nieuw tafereel aan toegevoegd wordt. Bezoekers wandelen straks door een Parijse kunstenaarsstudio "vol details en accessoires".



Meer sfeer

Extra decorstukken moeten "meer sfeer toevoegen aan belangrijke scènes". Zo wil men het gevoel versterken dat de gasten gekrompen zijn tot het formaat van een rat. Bestaande videoprojectoren worden vervangen door nieuwe modellen. De beelden blijven volledig tweedimensionaal, na een succesvolle test in het voorjaar van 2024.



Ratatouille is een trackless darkride, geopend in 2014. De Franse titel luidt L'Aventure Totalement Toquée de Rémy, in het Engels wordt simpelweg gesproken over Ratatouille: The Adventure. In 2018 had men al plannen voor een langdurige sluiting, toen vanwege het verzakken van de fundering. Die ingrijpende verbouwing is uiteindelijk niet doorgegaan.



