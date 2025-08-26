Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Disneyland Paris

Disneyland Paris houdt Ratatouille-darkride maanden gesloten voor megaverbouwing

Vandaag, 14.17 uur

De Ratatouille-darkride in Disneyland Paris gaat maandenlang dicht. Vanaf oktober moeten bezoekers de populaire familieattractie missen. Pas in het voorjaar van 2026 vindt de heropening plaats. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de komst van een nieuwe scène in de wachtrij.

Rémy hangt zijn koksmuts tijdelijk aan de wilgen voor een megaverbouwing, onder leiding van Walt Disney Imagineering Paris. "De teams halen alles uit de kast om deze iconische ervaring in Walt Disney Studios Park op te fleuren en te vernieuwen", aldus Disney.

De focus ligt op technische upgrades en verbeteringen aan de decors, met nieuwe rekwisieten en verbeterde projecties. Ook is er veel aandacht voor de wachtrij, waar een nieuw tafereel aan toegevoegd wordt. Bezoekers wandelen straks door een Parijse kunstenaarsstudio "vol details en accessoires".

Meer sfeer
Extra decorstukken moeten "meer sfeer toevoegen aan belangrijke scènes". Zo wil men het gevoel versterken dat de gasten gekrompen zijn tot het formaat van een rat. Bestaande videoprojectoren worden vervangen door nieuwe modellen. De beelden blijven volledig tweedimensionaal, na een succesvolle test in het voorjaar van 2024.

Ratatouille is een trackless darkride, geopend in 2014. De Franse titel luidt L'Aventure Totalement Toquée de Rémy, in het Engels wordt simpelweg gesproken over Ratatouille: The Adventure. In 2018 had men al plannen voor een langdurige sluiting, toen vanwege het verzakken van de fundering. Die ingrijpende verbouwing is uiteindelijk niet doorgegaan.

Meer Disneyland Paris
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be