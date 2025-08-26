Efteling

Nieuwe fietsroute rond de Efteling staat in het teken van Danse Macabre

VIDEO De Efteling-attractie Danse Macabre vormde de inspiratiebron voor een nieuwe fietsroute rond het attractiepark. Brabant Partners, een samenwerkingsverband van ondernemers in de provincie, ontwikkelde een fietstocht met de naam De Verdoemde Brief. Er is een achtergrondverhaal aan gekoppeld over een postkoetsier.

Hij moet de verdoemde partituur van de dodendans bezorgen aan de genodigden van het muziekconcours in de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Maar wie de partituur leest, is voor eeuwig verdoemd. De koetsier twijfelt, want één van de brieven is bestemd voor een jonge barones waar hij heimelijk op verliefd is.

De 18 kilometer lange themaroute loopt langs plekken rondom Kaatsheuvel en Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Men begint in het centrum van Kaatsheuvel. Vervolgens slingert de route door bossen en langs zandvlaktes. "De natuur rondom de Efteling is minstens zo sprookjesachtig als het park zelf", schrijven de initiatiefnemers.



Gratis downloaden

Wie interesse heeft, kan de fietsroute gratis downloaden als PDF-bestand via visitbrabant.com/verdoemdebrief. "De Efteling en haar omgeving vormen het perfecte decor voor een sprookjesachtige fietstocht", zegt Brabant Partners-directrice Heleen Huisjes.



Ook Efteling-directeur Fons Jurgens is enthousiast. "We zijn blij dat we samen met Brabant Partners een deel van het verhaal van Danse Macabre ook buiten de Efteling kunnen brengen", laat hij weten. "Daarnaast hopen we dat we hiermee onze bezoekers inspireren om vaker de fiets te pakken."