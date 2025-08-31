Welkom!
Attractiepark Toverland

Deze Toverland-attractie blijft meer dan een maand dicht

Vandaag, 11.56 uur

Wie komende maand naar Toverland gaat, moet een familieattractie missen. Het Limburgse themapark houdt de Alpenrutsche meer dan een maand dicht vanwege werkzaamheden. Morgen, op maandag 1 september, start een ingrijpende onderhoudsbeurt.

Die duurt naar verwachting tot en met vrijdag 3 oktober. Als alles volgens plan verloopt, kunnen bezoekers op zaterdag 4 oktober weer een ritje maken. De Alpenrutsche bevindt zich in de overdekte Wunderwald-hal.

Het gaat om een draaiend schommelschip van de Duitse fabrikant Zierer, geopend in 2004. Tot begin 2017 werd de naam Swampie's Swing gebruikt, vernoemd naar een oude mascotte. Tegenwoordig heeft het schip een Oostenrijks thema, net als de omliggende attracties.

Toos-Express
Naast de Alpenrutsche zijn komende maand ook carrousel Jumping Juna en familieachtbaan Toos-Express tijdelijk buiten gebruik voor onderhoud. Jumping Juna moet op zaterdag 20 september weer operationeel zijn, de Toos-Express rijdt niet tussen maandag 29 september en vrijdag 3 oktober.

