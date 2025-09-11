Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland start ticketverkoop voor Doornroosje De Musical: in twee uur tijd al 15.000 kaarten verkocht

VIDEO Er blijkt veel animo te zijn voor Doornroosje De Musical in Plopsaland Belgium. De revival van de Studio 100-sprookjesshow, waarin ook K3 meespeelt, is vanaf mei 2026 exclusief te zien in het Studio 100 Theater in het Vlaamse attractiepark. Vanochtend startte de kaartverkoop.

In de eerste twee uur vlogen al 15.000 tickets over de digitale toonbank, meldt Studio 100. Tegelijkertijd werd een nieuwe versie gelanceerd van de single Toveren uit 2002. De bijbehorende videoclip met K3-leden Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Julia Boschman ging zojuist in première op YouTube.

De ruim twintig jaar oude productie wordt niet uit de mottenballen gehaald en één op één gekopieerd, verzekert Studio 100: er komt een "moderne en eigentijdse versie", maar wel "met oog voor de iconische kostuums, indrukwekkende decors en een hartverwarmend verhaal dat jong en oud weet te raken".



Slechte fee

Het verhaal van Doornroosje gaat over de geboorte van het gelijknamige prinsesje. Tijdens het geboortefeest zorgen drie goede feeën voor een hartewens, maar het feest wordt plotseling verstoord door de komst van een slechte fee.



Zij spreekt een vloek uit die onomkeerbaar is: op haar 18e verjaardag zal Doornroosje haar vinger prikken aan een spinnenwiel en sterven. Vooralsnog zijn officieel alleen de goede feeën gecast; de overige rollen moeten nog bekendgemaakt worden.