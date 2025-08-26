Plopsaland Resort Belgium

K3 blaast musical Doornroosje nieuw leven in: vanaf voorjaar 2026 in Plopsaland

De Studio 100-sprookjesmusical Doornroosje maakt een comeback in Plopsaland. Na meer dan twintig jaar keert de musical terug, met K3-leden Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Julia Boschman als de drie goede feeën. De makers beloven "een vernieuwde en eigentijdse versie".

De productie zal vanaf mei 2026 exclusief te zien zijn in het Studio 100 Theater van Plopsaland Belgium in De Panne. Doornroosje ging in 2002 in première in Antwerpen, toen met de toenmalige K3-zangeressen Kristel Verbeke, Karen Damen en Kathleen Aerts. Tussen november 2003 en maart 2004 speelde de show in het Efteling Theater.

Het is niet het eerste musicalavontuur voor de huidige K3-leden: zij speelden eerder al de hoofdrollen in De 3 Biggetjes (2024). In het Studio 100 Theater van Plopsaland speelde in 2024 de Studio 100-voorstelling Sneeuwwitje, zonder K3. Men lijkt er een traditie van te willen maken om bepaalde shows exclusief te vertonen in het attractiepark.



Videoclip

"Doornroosje brengt een mix van nostalgie en vernieuwing, met iconische kostuums, indrukwekkende decors en een hartverwarmend verhaal voor jong en oud", laat Studio 100 weten. Op donderdag 11 september om 08.00 uur start de ticketverkoop. Dan lanceert men ook een nieuwe versie van de hitsingle Toveren, inclusief een bijbehorende videoclip.



Verbruggen benadrukt dat iedereen Doornroosje kent. "Maar met deze musical krijgt het een extra laagje glitter en muziek." De Pillecyn is blij met de boodschap in het verhaal. "Je hoeft geen fee te zijn om magie te verspreiden: soms zit het gewoon in kleine dingen." De rest van de cast wordt op een later moment onthuld.