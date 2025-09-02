Nieuws

Rode vlekken na een dagje pretpark? Dat noemen we Disneybenen

VIDEO Pretparken zorgen niet alleen voor spanning en sensatie, maar ook voor een verrijking van de Nederlandse taal. In het NPO Radio 1-programma De Taalstaat, gepresenteerd door Frits Spits, vraagt de hoofdredacteur van woordenboek Van Dale aandacht voor een nieuw woord dat in opkomst lijkt te zijn: Disneybenen.

De term, die onlangs opdook in De Telegraaf, verwijst naar een vakantiekwaaltje dat vooral optreedt na lange dagen in attractieparken als de Efteling of Disneyland. Wie urenlang slentert in een warm pretpark kan last krijgen van rode vlekken op de onderbenen. Ondanks de vrolijke naam is de aandoening dus minder prettig.

Maar waarom zeggen we bijvoorbeeld niet Eftelingbenen? Volgens Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon heeft Disney nu eenmaal een internationalere uitstraling. De term sluit bovendien aan bij de Engelse benaming "Disney rash", die al langer wordt gebruikt voor hetzelfde verschijnsel.



Aansprekender

Of het modewoord Disneybenen blijvend in de Nederlandse taal wordt opgenomen, moet nog blijken. De lekenterm is volgens Den Boon in ieder geval aansprekender en toegankelijker dan de officiële medische aanduiding: inspanningsvasculitis.