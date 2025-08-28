Kermis

Kermismedewerker overlijdt na tragisch ongeluk op kermis in Engeland

Op een kermis in de Britse kustplaats Whitley Bay is afgelopen weekend een medewerker om het leven gekomen. De man liep zaterdagmiddag ernstig hoofdletsel op bij een incident met een kermisattractie op de Spanish City Summer Funfair. Dat gebeurde toen hij een verloren jas wilde pakken.

Het slachtoffer werd daarbij geraakt door de draaiende bank van de attractie Experience. Hulpdiensten, waaronder ambulancepersoneel en een traumahelikopter, kwamen rond 14.15 uur ter plaatse. Ook een arts die niet in dienst was, verleende assistentie. Ondanks alle inspanningen werd de man korte tijd later doodverklaard.

De politie van Northumbria identificeerde het slachtoffer als de 28-jarige Corrie Lee Stavers uit de regio Sunderland. De jaarlijkse zomerkermis in Whitley Bay was donderdag geopend en zou duren tot en met maandag, een officiële feestdag in het Verenigd Koninkrijk. Het evenement is echter voortijdig stilgelegd.



Diep getroffen

Uitbater Turner's Funfairs spreekt op social media van een "tragisch ongeluk". "Met een gebroken hart delen we mee dat één van onze dierbare collega's helaas is overleden", valt te lezen in een verklaring. "Ons team is als een familie en we zijn allemaal diep getroffen door dit verlies."