André van Duin en Janny van der Heijden maken ritje in oudste achtbaan van de Benelux

André van Duin en Janny van der Heijden hebben in hun tv-programma Denkend aan Holland een bezoek gebracht aan het oudste pretpark van het land: Attractiepark De Waarbeek in Hengelo. Het iconische duo maakte daar een ritje in de Rodelbaan, de oudste nog werkende achtbaan van de Benelux. Ze werden ontvangen door creatief directeur Maikel Rutgers.

In de aflevering varen Van Duin, Van der Heijden en teckel Nhaan richting Hengelo, waar ze aanmeren bij het 101 jaar oude familiepark. De Waarbeek kreeg onlangs nog het predicaat Hofleverancier. "Het is wel een oud park, maar niet verouderd", merkt Van Duin op. Van der Heijden kiest zonder aarzelen voor een ritje in de historische rollercoaster.

"Gaan we rodelen? Heb je alles goed vastzitten?", klinkt het uit de mond van Van Duin. De eerste rit in de achtbaan uit 1930 is even wennen. "Je hoort het kraken en piepen hè? Dat ding denkt: wat heb ik nou in m’n karretje hangen?" Van der Heijden vindt het aanvankelijk spannend, maar al snel giert ze het uit van plezier. Uiteindelijk gaan de twee nog een keer.



Bamischijf

"Het kind is terug in Janny, ze weet niet van ophouden", constateert Van Duin, die zelf bijna overgeeft van het gehobbel. Na afloop trakteert Rutgers het duo op wat lekkers: een suikerspin voor Van der Heijden en een bamischijf voor Van Duin. "Het smelt zo in je mond", zegt Van der Heijden tevreden.



Het bezoek leverde niet alleen komische televisie op, maar ook mooie reclame voor de Twentse trekpleister. Vanwege reclameregels mocht de naam van het park echter niet expliciet genoemd worden. Het programma van Omroep MAX is terug te kijken via NPO Start. Het Waarbeek-gedeelte begint na 28 minuten.