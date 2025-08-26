Tropical Islands Resort

Paniek door harde knal in Duits waterpark: transformator vliegt in brand

Bezoekers van Tropical Islands, één van de grootste waterparken ter wereld, zijn opgeschrikt door een harde knal. Vrijdagavond klonk rond 22.00 uur een luide dreun in de gigantische koepel van het resort nabij de Duitse hoofdstad Berlijn. Kort daarna steeg rook op uit een technische ruimte.

Verschillende badgasten belden in paniek het alarmnummer, waarna de brandweer massaal uitrukte. De oorzaak bleek een transformator die vlam had gevat. Ooggetuigen meldden dat er kortstondig vonken en een steekvlam te zien waren. Uit voorzorg ontruimde het park negen hotelkamers in de buurt van de getroffen ruimte.

Zo'n twintig gasten moesten tijdelijk hun kamer verlaten. Nog voor 23.00 uur konden zij alweer terugkeren. De fabrieksbrandweer van Tropical Islands had de situatie snel onder controle. Extra hulpdiensten, die zich al hadden opgesteld op de parkeerplaats, bleken niet meer nodig. Niemand raakte gewond.



Noodgeneratoren

Volgens een woordvoerder van het resort functioneerden de veiligheidsprotocollen naar behoren. Dankzij noodgeneratoren viel de stroom niet uit. Hoe de transformator kon ontbranden, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de oorzaak. Tijdens het incident verbleven zo'n 2500 gasten in het resort.