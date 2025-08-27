Welkom!
Tivoli Friheden

Attractiepark verkocht: vier nieuwe eigenaren voor Deense trekpleister

Vandaag, 15.18 uur

Het Deense attractiepark Tivoli Friheden heeft nieuwe eigenaren gekregen. Na 25 jaar komt het park in de stad Aarhus in handen van vier lokale investeerders: Henrik Rasmussen, Jakob Christensen, Morten Dige Have en Poul Steffensen. Zij richtten hiervoor het bedrijf Rutsjebanen ApS op.

De overname is deze maand officieel afgerond. De vorige eigenaarsgroep vond het tijd voor een nieuwe generatie aan het roer van Tivoli. Over de verkoopprijs is niets bekendgemaakt. Het huidige management en personeel blijven actief in het park, dat jaarlijks bijna 700.000 bezoekers trekt.

Dat betekent dat directeur Henrik Ragborg Olesen, die sinds 2004 de leiding heeft, gewoon aanblijft. Hij verkocht zijn aandelenpakket, maar zegt vertrouwen te hebben in de nieuwe groep. De eigenaren beloven de ziel van het park te behouden en de bestaande koers voort te zetten.

Veranderingen
"Onze ambitie is om Tivoli Friheden te ontwikkelen met hart, passie en respect voor de bijzondere geest die het park uniek maakt", meldt voorzitter Steffensen. Op korte termijn zullen bezoekers geen grote veranderingen merken, al willen de investeerders evenementen als Halloween en Kerstmis verder uitbouwen.

Achter de schermen werkt het management ondertussen aan een nieuw masterplan, samen met externe adviseurs en designbureaus. Dat plan moet de koers voor de komende jaren bepalen, met onder andere extra investeringen in entertainment. Tivoli Friheden wil meer internationale artiesten naar het park halen en inzetten op grootschalige shows.

