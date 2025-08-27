Emerald Park

Rattenkeutels aangetroffen in Iers pretpark: locatie moet dicht van inspectie

In een pretpark in Ierland zijn rattenkeutels aangetroffen. Bij een controle door de Food Safety Authority of Ireland (FSAI), het Ierse equivalent van de NVWA, kwam een inspecteur rattenpoep tegen in Emerald Park. Er werd onmiddellijk een sluitingsbevel uitgevaardigd voor de locatie.

Het gaat om een opslagruimte achter de horecagelegenheid Coffee Dock, waar suikerspinnen, herbruikbare bekers, deksels, rietjes, servetten, papieren handdoeken, sausdispensers en andere artikelen bewaard worden. De inspectie concludeerde dat er geen adequaat protocol was voor ongediertebestrijding, aangezien er uitwerpselen van ratten lagen.

De dieren konden het pand binnenkomen via gaten in de muren. Het sluitingsbevel dateert van maandag 14 juli. Emerald Park greep direct in: na het nemen van maatregelen kon het horecapunt een dag later alweer open. Het voorval had alleen betrekking op de horecaruimte: er waren geen restricties voor de rest van het park.



Veilig

Naast de koffiezaak in Emerald Park werden in juli elf andere horecalocaties in Ierland gesloten. "Consumenten mogen verwachten dat het voedsel dat ze kopen veilig is", zegt een FSAI-woordvoerder. "En voedselbedrijven hebben een duidelijke wettelijke en morele verantwoordelijkheid om dat te garanderen."