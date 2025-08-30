Hossoland

Gloednieuw attractiepark in Polen gaat al na twee maanden dicht, officieel vanwege 'verbeteringen'

FOTO'S Het nieuwste themapark van Europa gaat alweer dicht. Eind juni opende Hossoland de poorten: een groot familiepretpark in de Poolse regio West-Pommeren. Twee maanden later maakt het management bekend dat de poorten zullen sluiten. Na aankomend weekend zijn bezoekers niet meer welkom.

Zondag 31 augustus is voorlopig de laatste openingsdag van Hossoland, terwijl het seizoen eigenlijk tot en met vrijdag 31 oktober zou duren. In het park, eigendom van investeringsgroep Hosso, staan vier familieachtbanen, aangevuld met schommelschepen, zweefmolens, botsauto's, een splash battle, rondritjes en carrousels.

Aan Hossoland werd al sinds 2017 gewerkt. In 2022 kwamen de eerste ontwerpen naar buiten. Toen gingen de initiatiefnemers uit van een opening in het voorjaar van 2024. De bouw liep meermaals vertraging op. Uiteindelijk kon de publieksopening plaatsvinden op vrijdag 27 juni 2025.



Justitie

Even leek er geen vuiltje aan de lucht, tot vorige maand verontrustende berichten naar buiten kwamen over problemen met de vergunning. Justitie startte een onderzoek naar de exploitatievergunning van Hossoland, omdat men aanwijzingen had dat het park gerund werd zonder de benodigde papieren.



De directie beweerde dat er hooguit nog enkele administratieve details moesten worden afgerond, maar volgens het Poolse Openbaar Ministerie was mogelijk sprake van een veiligheidsrisico door het ontbreken van de juiste documentatie. Na een kort vooronderzoek heeft de officier van justitie deze maand officieel besloten om Hossoland onder de loep te nemen.



Mensen in gevaar

"Deze maatregel, genomen op basis van een melding van de bouwtoezichthouder in het district, draait om het risico dat het leven en de gezondheid van veel mensen in gevaar komt door de ingebruikname van Hossoland", luidt de uitleg. Een woordvoerster van Hosso heeft daar niet meer op gereageerd.



Wel liet het park gisteren plotsklaps weten dat de poorten gaan sluiten. In een verklaring wordt echter met geen woord gerept over problemen met vergunningen. "We ronden een bijzonder eerste seizoen af, vol enthousiasme, plezier en onvergetelijke momenten", aldus Hossoland. "Jullie bezoeken en feedback hebben veel betekend voor ons en voor de toekomstige ontwikkeling van het park."



Tijdelijk onderbreken

En nu gaat het park dus onverwachts dicht. "Om aan jullie verwachtingen te voldoen en te blijven groeien, hebben we besloten om de activiteiten tijdelijk te onderbreken, vanaf aanstaande maandag." Daarna zal gewerkt worden aan "het verbeteren van onze infrastructuur en het uitbreiden van de zones".



Hossoland zegt te hopen dat "toekomstige bezoeken nog onvergetelijker en aangenamer worden". Een nieuwe heropeningsdatum moet binnenkort naar buiten komen, "samen met spannende nieuwigheden die we voor jullie voorbereiden". Wie al tickets had gekocht voor de periode 1 september tot en met 31 oktober, kan per mail contact opnemen voor een terugbetaling of een voucher met een extra vrijkaartje.















