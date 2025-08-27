Legoland Billund Resort

Rus opgepakt na veroorzaken van explosies in Legoland

Een 38-jarige Rus heeft vorig jaar twee explosies veroorzaakt in het Deense pretpark Legoland Billund. Op 20 april probeerde de man een geldautomaat bij de ingang van het attractiepark op te blazen. Hij had zelf explosieven gefabriceerd en hoopte met de aanslag geld buit te maken. Het lukte hem echter niet om de kluis open te krijgen.

De Rus gebruikte de zeer instabiele springstof TATP, dat ook wel bekendstaat als de "Moeder van Satan". Hij verklaarde in de rechtbank in Kolding dat hij het recept op internet had gevonden en de benodigde spullen had gekocht in de omgeving van Billund.

In een vakantiehuisje produceerde hij meer dan een kilo van het gevaarlijke goedje, dat hij verpakte in karton, handdoeken en plastic zakken om plotselinge ontploffingen te voorkomen. Het aanvallen van de automaat in Legoland gebeurde toen er geen bezoekers aanwezig waren.



Meer dan 10.000 euro

Volgens zijn eigen verklaring koos de verdachte juist voor die plek omdat er 's nachts geen mensen in de buurt zouden zijn. De schade aan de geldautomaat bedroeg ruim 80.000 kronen, meer dan 10.000 euro, maar de Rus kreeg geen toegang tot het geld.



Zes uur later meldde de man zich bij het politiebureau op luchthaven Billund met een rugzak vol explosieven. Dat leidde tot een massale evacuatie en een sluiting van de luchthaven, die negen uur duurde. Ongeveer 10.000 reizigers werden getroffen. De verdachte zou tegen agenten "bom, bom" hebben geroepen en beweerd hebben dat hij "voor Poetin" werkte, maar die uitspraken ontkent hij nu.



Veertien aanklachten

De Rus staat terecht voor veertien aanklachten, waaronder een poging tot een aanslag en het bezit van een kilo explosieven. Zelf zegt hij alleen naar Denemarken te zijn gekomen om geld buit te maken en niet om de luchthaven aan te vallen. Het proces in Kolding duurt meerdere dagen. De uitspraak wordt medio september verwacht.