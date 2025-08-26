Gardaland Resort

Directeur Gardaland staat na zes maanden alweer op straat

Gardaland zoekt na een half jaar alweer naar een nieuwe directeur. Stefano Cigarini, pas sinds maart van dit jaar de hoogste baas van het Italiaanse pretpark, is alweer vertrokken. Medewerkers werden eerder deze maand per e-mail op de hoogte gebracht over zijn vertrek, dat ook buiten het bedrijf voor gefronste wenkbrauwen zorgt.

Officieel spreekt Merlin Entertainments, eigenaar van Gardaland, over een vertrek "in onderling overleg". In een verklaring laat het concern weten dat Cigarini zijn functie als vice-president van het resort neerlegt, maar nog tot het einde van het seizoen als consultant betrokken blijft.

"We maken van deze gelegenheid gebruik om hem te bedanken voor zijn bijdrage in zijn rol als vice-president en wensen hem het allerbeste voor de toekomst", aldus Merlin. Waarom de samenwerking na amper een half jaar stopt, wordt niet toegelicht.



Reorganisatie

In Italiaanse media werd al een tijdje gespeculeerd over een naderende reorganisatie. Cigarini kwam begin maart over van Cinecittà World in Rome, waar hij negen jaar de scepter zwaaide. Daarvoor werkte hij onder meer voor Universal Studios en Ferrari.



In Gardaland - het grootste en best bezochte attractiepark van Italië - speelde hij een zichtbare rol tijdens de festiviteiten rond het vijftigjarig jubileum. De timing van het vertrek is dan ook opvallend. Hoogtepunt van het feestjaar was de opening van de attractie Animal Treasure Island, een ondergrondse bootjesdarkride.