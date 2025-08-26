Gröna Lunds Tivoli

Klacht van boze buren afgewezen: 95 meter hoge vrijevaltoren blijft open

Het Zweedse attractiepark Gröna Lund heeft goed nieuws gekregen: de omstreden vrijevaltoren Ikaros blijft gewoon in bedrijf. Twee buren van het pretpark in Stockholm probeerden via de rechter voor elkaar te krijgen dat de 95 meter hoge toren gesloten zou worden, maar hun klacht is afgewezen.

De omwonenden klagen al jaren dat de rem van Ikaros een scherp, dof geluid maakt, "dat alle andere geluiden van het park overstemt". Ze vinden dat het terugkerende geluid, dat gemiddeld elke twee minuten te horen is, hun gezondheid aantast.

Volgens de rechter is er echter geen reden om de exploitatie te beperken. Daarmee komt de rechtbank tot dezelfde conclusie als het districtsbestuur en de milieucommissie: alle geluidsniveaus blijven binnen de toegestane grenzen. In de uitspraak staat dat het geluid wel storend kan zijn, maar dit vormt geen reden om de attractie te sluiten of te beperken.



Binnen de regels

Het conflict tussen de boze buren en het attractiepark sleept zich al jaren voort. De eerste metingen rond de vrijevaltoren dateren al van 2017. In de tussentijd is het geschil meerdere keren bij verschillende instanties behandeld, telkens met dezelfde uitkomst: Gröna Lund handelt binnen de regels.



De zaak kreeg dit voorjaar nog extra aandacht toen politicus Dennis Wedin van de liberaal-conservatieve Moderaterna-partij zich ermee bemoeide. Hij adviseerde de klagende buren om "naar Skövde te verhuizen" als ze rust wilden. De middelgrote stad Skövde staat bekend als een zeer rustige woonomgeving.



