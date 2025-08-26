Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Gröna Lunds Tivoli

Klacht van boze buren afgewezen: 95 meter hoge vrijevaltoren blijft open

Vandaag, 09.37 uur

Het Zweedse attractiepark Gröna Lund heeft goed nieuws gekregen: de omstreden vrijevaltoren Ikaros blijft gewoon in bedrijf. Twee buren van het pretpark in Stockholm probeerden via de rechter voor elkaar te krijgen dat de 95 meter hoge toren gesloten zou worden, maar hun klacht is afgewezen.

De omwonenden klagen al jaren dat de rem van Ikaros een scherp, dof geluid maakt, "dat alle andere geluiden van het park overstemt". Ze vinden dat het terugkerende geluid, dat gemiddeld elke twee minuten te horen is, hun gezondheid aantast.

Volgens de rechter is er echter geen reden om de exploitatie te beperken. Daarmee komt de rechtbank tot dezelfde conclusie als het districtsbestuur en de milieucommissie: alle geluidsniveaus blijven binnen de toegestane grenzen. In de uitspraak staat dat het geluid wel storend kan zijn, maar dit vormt geen reden om de attractie te sluiten of te beperken.

Binnen de regels
Het conflict tussen de boze buren en het attractiepark sleept zich al jaren voort. De eerste metingen rond de vrijevaltoren dateren al van 2017. In de tussentijd is het geschil meerdere keren bij verschillende instanties behandeld, telkens met dezelfde uitkomst: Gröna Lund handelt binnen de regels.

De zaak kreeg dit voorjaar nog extra aandacht toen politicus Dennis Wedin van de liberaal-conservatieve Moderaterna-partij zich ermee bemoeide. Hij adviseerde de klagende buren om "naar Skövde te verhuizen" als ze rust wilden. De middelgrote stad Skövde staat bekend als een zeer rustige woonomgeving.

Meer Gröna Lunds Tivoli
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be